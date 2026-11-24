Fon soruşturması | Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya adliye sevk edildi
24.11.2026 11:03
Son Güncelleme: 26.11.2026 16:42
Kemal Akkaya, üçüncü kez gözaltına alınmıştı.
Fon soruşturması kapsamında üçüncü kez gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında 24 Kasım 2026 tarihinde gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 Kasım'da Graintürk Holding (#GRTHO) pay piyasasındaki işlemlere ilişkin incelemeleri sonrası Akkaya'nın da aralarında olduğu 24 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Kurul ayrıca bu kişilerin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarını iptal etmiş, borsalarda iki yıl süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.
ÜÇÜNCÜ KEZ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İlk olarak eylül ayında gözaltına alınan Akkaya, 23 Eylül 2026 tarihinde savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Akkaya 7 Kasım'da soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte yeniden gözaltına alınmış, ardından yine savcılıktaki ifadesinden sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
25 Kasım 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 141'e yükselmişti.
FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?
Eylül ayının ortalarında hız kazanan fon soruşturması Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan 24 Kasım 2026'da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasındaki son duruma ilişkinbir açıklama yapmıştı.
Soruşturmada 632 şüpheli bulunduğunu belirten Gürlek, 91 şirkete kayyum atandığını 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulduğunu ve banka hesaplarının dondurulduğunu ifade etmişti.
Gönüllü iadeler hakkında da bilgi veren Gürlek, 85 kişiden 44,58 milyar TL tahsil edildiğini belirtmişti.