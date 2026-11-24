İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 24 Kasım 2026 tarihinde gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 Kasım'da Graintürk Holding (#GRTHO) pay piyasasındaki işlemlere ilişkin incelemeleri sonrası Akkaya'nın da aralarında olduğu 24 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kurul ayrıca bu kişilerin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarını iptal etmiş, borsalarda iki yıl süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.

ÜÇÜNCÜ KEZ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İlk olarak eylül ayında gözaltına alınan Akkaya, 23 Eylül 2026 tarihinde savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akkaya 7 Kasım'da soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte yeniden gözaltına alınmış, ardından yine savcılıktaki ifadesinden sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

25 Kasım 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 141'e yükselmişti.