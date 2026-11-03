Fon soruşturması. Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında eski Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 31 Ekim tarihinde “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet” suçlarından gözaltına alınmıştı.

Ergun 2 Kasım Pazartesi günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Korkmaz Enes Ergun bu sabah saatlerinde “rüşvet almak” suçundan tutuklandı.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE VEKALETEN ATİLA TÜRELİ GETİRİLMİŞTİ

Korkmaz Enes Ergun'un gözaltına alınmasının ardından yerine Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli vekaleten getirilmişti.

37 KİŞİNİN İADE ETTİĞİ TUTAR 18 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

120 ismin tutuklandığı fon soruşturmasında 1,5 ay geride kaldı. Fonlardan sağlanan haksız kazançların iadesi de sürüyor. İade edilen miktar 19 milyar liraya yaklaştı.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Korkmaz Enes Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Ergun yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı.

Korkmaz Enes Ergun, 26 Mart 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da genel müdürlük görevini yürütüyordu.

Ergun aynı zamanda Takasbank Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Yönetim Kurulu üyesi.

FON SORUŞTURMASINDA EN SON NE OLDU?

Eylül ayı ortasında hız kazanan fon soruşturmasında 3 Kasım itibarıyla 121 tutuklu bulunuyor.

Soruşturmada son olarak Tera yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir hakkında tutuklama kararı verilmişti.

İşte süreçte gün gün yaşanan önemli gelişmeler…

28 Ağustos 2026: Bazı şirketlere bağlı fonların fiyatlarının, işlem hacmi düşük hisselerde çapraz işlemlerle sekiz ayda yüzde 3 binden fazla artmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), serbest fonların belirli hisselerde aşırı yoğunlaşmasını engellemek için BIST 30 dışındaki hisselerde yüzde 5 ve toplamda yüzde 20 sınırı getirerek pozisyonların azaltılmasını istedi.

15 Eylül 2026: Yatırımcıların artan satış talepleri sonrasında Pusula Portföy, katılma payı iadelerinde ve ödemelerde temerrüde düştüğünü duyurdu. Fonlar ellerindeki payları hızla elden çıkarmaya çalıştı.

17 Eylül 2026: SPK; Pusula, Tera ve diğer bağlı şirketlere ait, 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren toplam 131 fonu tasfiye etme kararı aldı.

20 Eylül 2026: SPK, fonların tasfiye ve nakde dönüştürme takvimini yatırımcıların daha az zararla çıkabilmesi adına 3 aydan 6 aya kadar uzattı.

18-22 Eylül 2026: Bazı fon yöneticileri tutuklandı; 51 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada, Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen'in aralarında bulunduğu beş kişi daha tutuklandı.

24 Eylül 2026: Soruşturmada yaklaşık 1,8 milyar TL değerinde olduğu belirtilen iki özel jet ile bir yata mahkeme kararıyla el konuldu.

25 Eylül 2026: SPK, yayımladığı bültenle piyasa dolandırıcılığı suçlarında etkin pişmanlıktan yararlanma şartlarını duyurdu. Kurul, düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin, 500 bin liradan az olmamak üzere, elde ettiği veya sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı ödemesi gerektiğini açıkladı.

26 Eylül 2026: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (MKYK ve MYK üyesi), eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, görevden af talebinde bulunarak istifa etti. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon soruşturmalarından önce bir şirketin hisselerine 163 milyon TL yatırım yaptıkları, borsadaki likidite krizi ve fon çöküşünden hemen önce (Nisan-Eylül 2026 arası) bu hisseleri satarak 2,17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Kaya çiftinin mal varlıklarına tedbir talep etti; çift ise adliyeye giderek ifade verdi ve "özel bir bilgi veya yönlendirme almadıklarını" belirterek suçlamaları reddetti. Kaya çifti, ifadelerinin ardından SPK'nın getirdiği "gönüllü geri ödeme/etkin pişmanlık" mekanizmasından yararlanarak, borsadan kazandıkları yaklaşık 1,86 milyar TL'lik kâr kısmını TMSF'nin belirlediği hesaba iade etti. 29 Eylül'de çiftin mal varlıkları donduruldu.

29 Eylül 2026: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu Kuruldu. Kurulun krize tek bir merkezden müdahale ederek kurumlar arası koordinasyonu sağlayacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) devreye sokulacağı, krizin perde arkası ve bürokratik ihmaller hakkında derinlemesine inceleme başlatıldığı duyuruldu.

4 Ekim 2026: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon krizi kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık Teftiş Kurulu da iddialarla ilgili inceleme başlattı.

6 Ekim 2026: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon krizinden hemen önce (13-16 Eylül) fonlardan şüpheli çıkış yapan 214 gerçek ve tüzel kişinin tespit edildiğini ve bu kişilerin haksız kazancının 187,6 milyar TL olduğunu açıkladı. 141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişinin (şirket) listesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirildi. TMSF, mağdurların zararının kapatılması için oluşturulan özel hesaplara bu paraların iade edilmesi amacıyla resmi tebligatlara başladı.131 fondaki yaklaşık 455 bin yatırımcı için ilk aşamada fon başına 1 milyon TL'ye kadar ara ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddialar nedeniyle, Yeni Partili Ümit Özlale, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

8-9 Ekim 2026: Fon krizine yönelik haberler ve iddialar gerekçesiyle gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı; İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

9 Ekim 2026: AK Parti, tasfiye halindeki fon yatırımcılarına yapılacak geri ödemelere ilişkin dokuz maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor.

10 Ekim 2026: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hakkında gündeme getirilen fon iddialarıyla ilgili yargı yoluna başvuracağını açıkladı. 170 milyon liralık işlemin para çekme değil, yaklaşık 32 aylık dönemde vadesi dolan sukuk sertifikalarının tahsilatı ve yeni sertifika alımları nedeniyle oluşan mükerrer kayıtların toplamı olduğunu söyledi.

14 Ekim 2026: Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, sorumlulardan tahsil edilmesi ve yatırımcılara aktarılmasına yönelik düzenlemeler öngörülüyor.

17 Ekim 2026: Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyesine karar verilen Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin olağan olarak başlatılmasına izin verdi. Diğer yandan tasfiye sürecinin başından bugüne; A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar lira tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlandığı açıklandı. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 65’e düştü. Tera, Pusula ve Atlas'ın fonlarının olağanüstü tasfiye süreci devam ediyor.

18 Ekim 2026: Fon Koordinasyon Kurulu, altıncı kez toplandı. Bugüne kadar 45 binin üzerinde kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar TL'lik tasfiye işleminin tamamlandığı belirtildi.

20 Ekim 2026: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü görevden alındı.

21 Ekim 2026: Fon soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarında yapılan inceleme sonucu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İncelemenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

22 Ekim 2026: Fon soruşturmasında yapılan yeni operasyonda beş şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski başbakan danışmanı ve milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Holding sahibi Abdullah Dal, Tera Holding yetkilisi Seda Tarım ile birlikte Hakan Eryılmaz ve Fatih Uğur bulunuyor.

22 Ekim 2026: Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, Meclis'ten geçerek yasalaştı. Düzenlemeyle, 1 milyon liraya kadar yapılacak ara ödemelerin önü açıldı.

24 Ekim 2026: Soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı . Tutuklu sayısı 114'e çıktı. Tutuklanan isimler arasında eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü T aha Çakmak ile Altınbaş Holding yöneticilerinden İnan Altınbaş da var.

26 Ekim 2026: Tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemede ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verilen eski milletvekili Ertan Aydın hakkındaki karara itiraz edildi. Ankara'da gözaltına alınan Aydın, tutuklandı. Ayrıca gözaltına alınan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de tutuklandı. Soruşturmada Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ve eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı . Soruşturmada tutuklu sayısı 118'e çıktı.

27 Ekim 2026: Tera Yöneticisi Hakan Gövdere ve Ral Yatırım Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tutuklandı.

3 Kasım 2026: Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun "rüşvet almak" suçundan tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 121 oldu.