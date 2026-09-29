Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması talebi
29.09.2026 19:43
NTV
Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi.
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