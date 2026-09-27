Fon soruşturması: Şirketlere yönelik tedbir kararı kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.



Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi. Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve söz konusu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.

KİŞİLER VE YAKINLARI ADINA KAYITLI TAŞINMAZ VE ARAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ İSTENDİ

Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.



FİRMALARA UYGULANAN TEDBİRLER KALDIRILDI



Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından son yapılan açıklamaya göre ise firma ve fonlara yönelik mal varlığı tedbirleri kaldırıldı.



Açıklamada, “Mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

FİRMALARIN MAL VARLIĞI TEDBİRLERİ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı kaynaklarından tedbir kararın kaldırılmasının ardından bir açıklama geldi.

Soruşturmada mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi, para hareketlerinin aydınlatılmasının ve mağdurların haklarının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Buna göre de 1 Temmu-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen para çıkışları, en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelemeye alındığı hatırlatıldı. İncelemelerde, söz konusu hareketlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantılarının ve ilgili mal varlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun belirlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

İlgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik söz konusu tedbirler ile dondurma kararının kaldırılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verildiği belirtilen açıklamada, gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin bir hükmün ise bulunmadığı bildirildi.



“PARANIN İZİNİ SONUNA KADAR SÜRECEĞİZ”

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının incelendiğini 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu bildirmişti.

Gürlek paylaşımında şunları kaydetmişti:



"Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır."