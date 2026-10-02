Fon soruşturmasında 20 şüpheli için tutuklama talebi

Fon soruşturması kapsamında adliye sevk edilen 20 şüpheli için tutuklama talep edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen isimler arasında teknoloji , enerji, gıda alanında çalışan çeşitli firmaların yöneticileri de var.



TUTUKLU SAYISI 65'E YÜKSELDİ



Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun, Destek Faktoring yetkilisi Mesut Altan ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe adliyeye sevk edildi.



Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklandı. 2 gün önce gözaltına alınan Öğüt için, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespiti olduğu belirtiliyordu.



Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmıştı.

Yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespit edildi.

Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmıştı.



Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



20 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ