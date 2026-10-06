Fon soruşturmasında adı geçiyordu. Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul 'un Çekmeköy ilçesinde ölü bulundu. Ballı, Adil Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu ile Fair Finansman A.Ş. kuruluşu başkanlığını da yürütüyordu.

Ballı'nın bulunduğu araç, Çekmeköy'deki boş bir arazide fark edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracın sürücü koltuğundaki 46 yaşındaki Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemelerde Ballı'nın ateşli silahla yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek olsa da intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ADI FON SORUŞTURMASINDA GEÇMİŞTİ

Ali Emre Ballı'nın adı son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında ilk aşamada Ballı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması talep edilmişti.

Başsavcılığın daha sonra yaptığı değerlendirmede, alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda Ali Emre Ballı hakkındaki mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı.

FİNANS SEKTÖRÜNDE ÇOK SAYIDA GÖREV ÜSTLENDİ

1980 Mersin doğumlu Ballı, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun özgeçmiş bilgilerine göre Ballı; dijital katılım bankacılığı, finansman, elektronik para, ödeme sistemleri ve varlık yönetimi alanındaki şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevleri üstlendi. Ballı aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), kendi sitesindeki bilgilere göre 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak görev yapıyor.

Birlik; finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerini tek çatı altında temsil ediyor.

FKB’nin internet sitesindeki bilgilere göre birlik, söz konusu sektörlerin gelişimine katkı sağlamak, üyeleri arasında iş birliğini güçlendirmek ve sektörün düzenli işleyişine destek olmak amacıyla faaliyet yürütüyor.