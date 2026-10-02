Fon soruşturmasında Balıkçı İsmet, eski Merkez Bankası yöneticisi ve Özata'nın yetkilisi tutuklandı

LÜKS ARAÇLAR İLE JETLERE EL KONULDU

MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört kişiye devredildiği belirtildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak değerlendirilen araçlar için Yarız'ın hesabına Taşıt Satış Bedeli açıklamasıyla toplam 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi.

Raporda, araçların değerine uygun bir tahsilat bulunmadığı ve devirlerin malvarlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi. Dört araca el konulurken bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Araçların şase ve motor numaralarında tahrifat bulunup bulunmadığının belirlenmesi için teknik inceleme yapılması da istendi.

Ayrıca Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli yata el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendirildi.

1.2 MİLYAR LİRALIK BEŞ VİLLA

Soruşturma devam ederken bu kez Beykoz'da beş villaya el konuldu. Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira olan beş villaya el konuldu.

Soruşturma dosyasında yer alan taşınmazlara yönelik incelemelerde, villaların güncel piyasa değerlerinin toplamının yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında villaların yalnızca mevcut mülkiyet durumları değil, geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri de araştırmaya dahil edildi.

Taşınmazların kimler tarafından ve hangi süreçlerle edinildiği incelenirken, mülkiyet değişiklikleri ile soruşturma konusu mali hareketler arasındaki bağlantılar da inceleme altına alındı.

2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM DURDURULDU

MASAK tarafından ayrıca Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar liralık işlem durduruldu.

"Swap" olarak bildirilen işlem kapsamında karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun BDDK ile yapılan görüşmelerde anlaşıldığı belirtildi.