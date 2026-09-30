Fon soruşturmasında beşinci dalga. Şarkıcı Nil Özalp da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildi.



34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 kişi için adli kontrol talep edildi. Diğer iki kişinin işlemleri sürüyor.

ŞARKICI NİL ÖZALP DA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan şarkıcı Nil Özalp’in bugün soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.



DHA'nın haberine göre Nil Özalp’in, Muhammet Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Özalp'in evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildiği öğrenildi.

“PİYASALARI MANİPÜLE EDENLERE HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAK”

Adalet Bakanı Akın Gürlek , 5. dalga operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, "Vatandaşımızın hakkı korunacak, piyasaları manipüle edenlere hukuk önünde hesap sorulacaktır." başlığıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcı vatandaşların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu iradenin net olduğunu vurguladı.

“34 ARAMA, EL KOYMA VE GÖZALTI KARARI VERİLDİ"

Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşın hakkını korumak için üzerlerine düşen bütün sorumlulukları kararlılıkla yerine getirdiklerini belirten Gürlek, şöyle devam etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış, 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

"26 HİSSE SENEDİNDEKİ HAREKETLER AYRINTILI ŞEKİLDE İNCELENİYOR"

Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte, kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır."

“SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIĞI TMSF'YE AKTARILACAK”

Piyasaları manipüle ederek vatandaşların birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanların, "haksız kazancın izinin sonuna kadar sürüleceğini" bilmesi gerektiğini belirten Gürlek, "Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir." bilgisini verdi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda, yatırımcı haklarını korumak, sermaye piyasalarına duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerlerine düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

SPK'NIN ESKİ BAŞKANI İFADE VERECEK

Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan soruşturma son olarak SPK'nın eski başkanının ifade vereceği öğrenilmişti.

Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü ifadeye çağırdı.

Gönül'ün ifadesinin şüpheli sıfatıyla alınacağı öğrenildi.

İKİ TERA YÖNETİCİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayrıca Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve kuruluşun CEO'su Emir Münir Sarpyener bugün adliyeye sevk edildi.