Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp tutuklandı: Tutuklu sayısı 85'e yükseldi

106 KİŞİ VE KURULUŞUN MALVARLIĞINA TEDBİR

Başsavcılık tarafından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Gerçek kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları hakkında devir, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri öncesinde başsavcılığın görüşünün alınması istendi.

Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile listedeki kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talimatı verildi.

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fon TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldı. Daha sonra SPK'nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda firmalara ve kişilere uygulanan malvarlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.