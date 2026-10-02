Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp tutuklandı: Tutuklu sayısı 85'e yükseldi
02.10.2026 00:22
Son Güncelleme: 03.10.2026 09:26
Soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
Fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında borsacı Burak Sevindik ile şarkıcı Nil Özalp de yer alıyor.
Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı.
Son tutuklamalarla birlikte, 3 Ekim Cumartesi sabahı itibarıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Bu sabah tutuklanmasına karar verilen isimler arasında borsacı Burak Sevindik ile şarkıcı Nil Özalp de yer alıyor.
Tutuklanan 20 şüphelinin isimleri şöyle: Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.
Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen soruşturma Eylül ayı ortasında hız kazanmıştı.
ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE BALIKÇI İSMET TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmada son olarak Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklanmıştı. Öğüt için, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespiti olduğu belirtiliyordu.
Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmıştı.
Yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespit edildi.
Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmıştı.
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklandı.
SORUŞTURMADA BUGÜNE KADAR NELER OLDU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
KİMLER TUTUKLU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 49 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.
Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da yer aldı.
Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 61'e ulaşmıştı.
Tutuklu sayısı 65'e yükseldi.
106 KİŞİ VE KURULUŞUN MALVARLIĞINA TEDBİR
Başsavcılık tarafından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Gerçek kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları hakkında devir, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri öncesinde başsavcılığın görüşünün alınması istendi.
Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile listedeki kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talimatı verildi.
SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fon TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldı. Daha sonra SPK'nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda firmalara ve kişilere uygulanan malvarlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.
Soruşturmada 4 lük araç ile piyasa değeri 1.2 milyar lira olan 5 villaya el konuldu.
LÜKS ARAÇLAR İLE JETLERE EL KONULDU
MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört kişiye devredildiği belirtildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak değerlendirilen araçlar için Yarız'ın hesabına Taşıt Satış Bedeli açıklamasıyla toplam 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi.
Raporda, araçların değerine uygun bir tahsilat bulunmadığı ve devirlerin malvarlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi. Dört araca el konulurken bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Araçların şase ve motor numaralarında tahrifat bulunup bulunmadığının belirlenmesi için teknik inceleme yapılması da istendi.
Ayrıca Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli yata el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendirildi.
1.2 MİLYAR LİRALIK BEŞ VİLLA
Soruşturma devam ederken bu kez Beykoz'da beş villaya el konuldu. Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira olan beş villaya el konuldu.
Soruşturma dosyasında yer alan taşınmazlara yönelik incelemelerde, villaların güncel piyasa değerlerinin toplamının yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında villaların yalnızca mevcut mülkiyet durumları değil, geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri de araştırmaya dahil edildi.
Taşınmazların kimler tarafından ve hangi süreçlerle edinildiği incelenirken, mülkiyet değişiklikleri ile soruşturma konusu mali hareketler arasındaki bağlantılar da inceleme altına alındı.
2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM DURDURULDU
MASAK tarafından ayrıca Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar liralık işlem durduruldu.
"Swap" olarak bildirilen işlem kapsamında karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun BDDK ile yapılan görüşmelerde anlaşıldığı belirtildi.