Fon soruşturmasında yeni gelişme. 17 kişi hakkında tutuklama talebi

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

3 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor.

5 ŞİRKET YÖNETİCİSİ TUTUKLANMIŞTI

Son olarak Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı.

Böylece tutuklu sayısı 9'a yükselmişti.

YATIRIMLARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğunu açıkladı. Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor.



NE OLMUŞTU?

Fon ve pay piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturma eylül ayının ortasında hız kazandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.

Takip eden günlerde soruşturmanın kapsamı genişlerken, 18 Eylül itibarıyla toplam 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Soruşturma 22 Eylül’de de genişledi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.