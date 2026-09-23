Fon soruşturmasında yeni gelişme. 26 kişi tutuklandı

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talep edilen 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.



Haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri gece saatlerinde sürüyordu. Bu isimler de bugün tutuklandı.



Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.

5 ŞİRKET YÖNETİCİSİ TUTUKLANMIŞTI

Son olarak Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı.

YATIRIMCILARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğunu açıkladı . Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor.

ALKİN KARDEŞLERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Tutuklanan Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Kerem Alkin ve kardeşi Emre Alkin’in savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Savcılık, iki şüpheliye de Tera Holding bünyesinde yatırım kararlarını kimlerin aldığını sordu. Kerem Alkin, yatırım kararlarında yönetim kurulu başkanı, icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının bulunduğunu söyledi. Şirketle ilgili kararların ise Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, genel müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından alındığını belirtti. Emre Alkin de hisse senedi kararları hakkında bilgisi bulunmadığını söylerken, şirket alım ve satımı konusunda müzakereleri bizzat Emre Tezmen’in yürüttüğünü söyledi. Emre Alkin, Tera Portföy Yönetim AŞ’de Temmuz 2026’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtti.



NE OLMUŞTU?

Fon ve pay piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturma eylül ayının ortasında hız kazandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.

Takip eden günlerde soruşturmanın kapsamı genişlerken, 18 Eylül itibarıyla toplam 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Soruşturma 22 Eylül’de de genişledi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.