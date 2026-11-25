Fon soruşturmasında yeni gelişme: Bir şüpheli tutuklandı
25.11.2026 08:19
Fon soruşturmasında 25 Kasım itibarıyla 141 tutuklu bulunuyor.
Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen bir şüpheli daha tutuklandı.
Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan fon soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 24 Kasım Salı günü dört şüpheli daha tutuklanmış, iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı .
Aynı şüphelilerle birlikte gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri de dün tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüpheli, savcıya verdiği ifadenin ardından mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Bu tutuklamayla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 25 Kasım Çarşamba itibarıyla 141'e yükseldi.
Eski bakan 18 gün tutuklu kaldı.
FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?
Eylül ayının ortalarında hız kazanan fon soruşturması Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan dün ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti .
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasındaki son duruma ilişkin önceki gün bir açıklama yapmıştı .
Soruşturmada 632 şüpheli bulunduğunu belirten Gürlek, 91 şirkete kayyum atandığını 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulduğunu ve banka hesaplarının dondurulduğunu ifade etmişti.
Gönüllü iadeler hakkında da bilgi veren Gürlek, 85 kişiden 44,58 milyar TL tahsil edildiğini belirtmişti.