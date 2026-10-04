Fon soruşturmasında yeni gelişme. Eski SPK Başkanı için karar verildi
04.10.2026 12:24
Son Güncelleme: 04.10.2026 14:01
İbrahim Ömer Gönül, 2022-2026 yılları arasında SPK başkanı olarak görev aldı.
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istenen soruşturma izni için Teftiş Kurulu görevlendirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı.
Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin “açık ve yeterli emareler” bulunduğunu belirttiği SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun, 30 Eylül 2026 tarihli yazısında, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep edildi.
BAKAN ŞİMŞEK TEFTİŞ KURULUNU GÖREVLENDİRDİ
Hazine ve Maliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, savcılığın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talebi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cuma günü ilgili mevzuata uygun olarak ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla Teftiş Kurulunu görevlendirdi.
4 AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Savcılığın yazısında dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturmalarda, Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler ile TEFAS’a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi.
SPK'NIN DENETİM SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ
Başsavcılık yazısında, SPK’nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetimden yükümlü olduğu vurgulandı.
Yazıda, SPK'nın fonların Borsa İstanbul’da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi.
SON 2 YILA AİT RAPORLAR SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ
Başsavcılık, SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar olan dönemde, Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna dikkat çekti.
Savcılık yazısında özellikle; Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonlara dikkat çekildi.
Yazıda, bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı, soruşturma dosyalarında fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, bunların hâkim ortakları, yöneticileri ile bazı gerçek ve tüzel kişilerin yönlendirmeleri sonucunda “imkânsız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar” sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini bildirdi.
GÖNÜL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEKLE SUÇLANDI
Başsavcılık yazısının en dikkat çekici bölümünde ise SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün görev yaptığı dönemdeki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeye yer verildi.
Savcılık tarafından Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisi ile görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda “açık ve yeterli emarelerin bulunduğu” değerlendirmesi yapıldı.
GÖNÜL HANGİ YILLARDA GÖREV YAPTI?
İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022 tarihinde atandığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığı görevinde 18 Nisan 2026 tarihine kadar görev yaptı. Gönül, görev süresinin dolması nedeniyle bu görevinden ayrıldı.
Gönül, 8 Mayıs 2026'dan bu yana Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı'nda görev yapıyor.
Gönül: "Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız."
“HİSSELERDEKİ BİN KAT ARTIŞ HALKIN TEVECCÜHÜ OLABİLİR”
Gönül, ifade öncesinde Hürriyet’ten Musa Kesler'in sorularını yanıtlamış, "Bir hissedeki bin kat artış SPK’nın gözünden kaçabilir mi? Bu fonların manipülasyonu nasıl fark edilmedi” sorusuna şu yanıtı verdi:
"Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey yüzde 100 de değildir. Ayrıca öncelikle delillendirmek gerekir. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz, ortalama üç-dört aylık bir süreç alır. Dosya da öylece oluşturulur."
Gönül, denetimlerin nasıl yapıldığını anlatırken, SPK’da görevli gözetim birimleri olduğunu anlatarak şöyle konuşmuştu:
“Bu gözetim birimleri her gün hisselerdeki artışları takip eder. Yapay artış, manipülasyon şüphesi olanlar mercek altına alınıp incelenir. Şüphe yoğunlaşırsa ‘ileri inceleme’ başlar. Karşılıklı işlemlere bakılır. Alan ile satan arasındaki ilişki incelenir. Şüphe somutlaşırsa dosya oluşur ve soruşturma başlar. Gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu gözetimler süreklidir. Biz gerekli denetleme ve gözetimi uygun şekilde yaptık. Savcılığa bu konularda detaylı bilgi vereceğiz.”
FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM
Fon soruşturmasında şüphelilerin para transferleri ve finansal işlemleri incelenmeye devam ederken tutuklu sayısı ise 85'e ulaştı.
Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Bu isimler arasında tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edilen Burak Sevindik de bulunuyor . Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği de mercek altına alındı.
Son bir yılda Katılımevim paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin, operasyonlardan önce bu payları satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp de tutuklanan isimler arasında.