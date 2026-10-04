Fon soruşturmasında yeni gelişme. Eski SPK Başkanı için soruşturma izni istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı.

Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin “açık ve yeterli emareler” bulunduğunu belirttiği SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun, 30 Eylül 2026 tarihli yazısında, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep edildi.

4 AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Savcılığın yazısında dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturmalarda, Borsa İstanbul ’da işlem gören hisseler ile TEFAS’a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi.

SPK'NIN DENETİM SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başsavcılık yazısında, SPK’nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetimden yükümlü olduğu vurgulandı.

Yazıda, SPK'nın fonların Borsa İstanbul’da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi.

SON 2 YILI AİT RAPORLAR SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Başsavcılık, SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar olan dönemde, Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna dikkat çekti.

Savcılık yazısında özellikle; Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonlara dikkat çekildi.

Yazıda, bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı, soruşturma dosyalarında fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, bunların hâkim ortakları, yöneticileri ile bazı gerçek ve tüzel kişilerin yönlendirmeleri sonucunda “imkânsız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar” sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini bildirdi.

GÖNÜL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEKLE SUÇLANDI

Başsavcılık yazısının en dikkat çekici bölümünde ise SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün görev yaptığı dönemdeki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeye yer verildi.

Savcılık tarafından Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisi ile görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda “açık ve yeterli emarelerin bulunduğu” değerlendirmesi yapıldı.