TAHA ÇAKMAK VE EMRE TEZMEN EK İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ek ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Çakmak ve Tezmen cezaevine götürülmüştü.

ADİL VARLIK YÖNETİMİ'NE 17 EKİM'DE KAYYUM ATANMIŞTI

Mustafa Yazıcı'nın da ortağı olduğu Adil Varlık Yönetimi'ne 17 Ekim 2026 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atanmıştı.

Geçtiğimiz ay son soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan Mustafa Yazıcı'ya babası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan destek gelmişti.

“ZERRE KUŞKUM YOK”

AK Partili Hayati Yazıcı, oğlunun adının soruşturmada geçmesiyle ilgili olarak açıklama yapmıştı. Yazıcı, oğlu Mustafa Yazıcı'nın ticari eylem ve işlemlerinin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu belirterek, "Zerre kuşkum yok." ifadesini kullanmıştı.

İddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve vatandaşların birikimlerinin korunmasının temel hedefleri olduğunu belirten Yazıcı, "Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır." demişti.

"İTİBAR SUİKASTINA MÜSAADE ETMEM"

Gerçeklerin ortaya çıkmasından herhangi bir çekincesi olmadığını ancak itibar suikastına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Yazıcı, "Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti'mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Yazıcı, "Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz." demişti.