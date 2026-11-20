“Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından aranan Serdar Altınbaş’ın Prag Vaclav Havel Havalimanı’nın transit bölgesinde bulunduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şahsın Türkiye ’ye iadesinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında difüzyon mesajı yayımlandı.

Difüzyon mesajının Çekya makamlarına iletilmesinin ardından Serdar Altınbaş’ın Çekya’da yakalanması sağlandı ve Türkiye’ye iadesine yönelik işlemler başlatıldı.



ALTINBAŞ HOLDİNG VE BAĞLI ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding, Altınhas Yatırım Holding şirketlerine kayyum atan mış, Altınbaş ailesinin mal varlıkları dondurulmuştu.



Ayrıca Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.



Altınbaş Ailesine ait Atlas Porföy fonlarından soruşturma başlamadan önce 16 milyar liralık şüpheli çıkış olduğu belirlenmişti.



FON SORUŞTURMASINDA NELER OLDU?

Birçok üst düzey ismin tutuklandığı soruşturmada en öne çıkan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya oldu.

Kaya 6 Kasım'da cezaevine gönderildi, aynı gün ifadeleri alınan eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada tutuklu sayısı 136.

İşte süreçte gün gün yaşanan önemli gelişmeler…

28 Ağustos 2026: Bazı şirketlere bağlı fonların fiyatlarının, işlem hacmi düşük hisselerde çapraz işlemlerle sekiz ayda yüzde 3 binden fazla artmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), serbest fonların belirli hisselerde aşırı yoğunlaşmasını engellemek için BIST 30 dışındaki hisselerde yüzde 5 ve toplamda yüzde 20 sınırı getirerek pozisyonların azaltılmasını istedi.

15 Eylül 2026: Yatırımcıların artan satış talepleri sonrasında Pusula Portföy, katılma payı iadelerinde ve ödemelerde temerrüde düştüğünü duyurdu. Fonlar ellerindeki payları hızla elden çıkarmaya çalıştı.

17 Eylül 2026: SPK; Pusula, Tera ve diğer bağlı şirketlere ait, 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren toplam 131 fonu tasfiye etme kararı aldı.

20 Eylül 2026: SPK, fonların tasfiye ve nakde dönüştürme takvimini yatırımcıların daha az zararla çıkabilmesi adına 3 aydan 6 aya kadar uzattı.

18-22 Eylül 2026: Bazı fon yöneticileri tutuklandı; 51 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada, Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen'in aralarında bulunduğu beş kişi daha tutuklandı.

24 Eylül 2026: Soruşturmada yaklaşık 1,8 milyar TL değerinde olduğu belirtilen iki özel jet ile bir yata mahkeme kararıyla el konuldu.

25 Eylül 2026: SPK, yayımladığı bültenle piyasa dolandırıcılığı suçlarında etkin pişmanlıktan yararlanma şartlarını duyurdu. Kurul, düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin, 500 bin liradan az olmamak üzere, elde ettiği veya sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı ödemesi gerektiğini açıkladı.

26 Eylül 2026: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını istedi.

Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon soruşturmalarından önce bir şirketin hisselerine 163 milyon TL yatırım yaptıkları, borsadaki likidite krizi ve fon çöküşünden hemen önce (Nisan - Eylül 2026 arası) bu hisseleri satarak 2,17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Kaya çiftinin mal varlıklarına tedbir talep etti; çift ise adliyeye giderek ifade verdi ve "özel bir bilgi veya yönlendirme almadıklarını" belirterek suçlamaları reddetti. Kaya çifti, ifadelerinin ardından SPK'nın getirdiği "gönüllü geri ödeme/etkin pişmanlık" mekanizmasından yararlanarak, borsadan kazandıkları yaklaşık 1,86 milyar TL'lik kâr kısmını TMSF'nin belirlediği hesaba iade etti.

29 Eylül'de çiftin mal varlıkları donduruldu.

29 Eylül 2026: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu Kuruldu. Kurulun krize tek bir merkezden müdahale ederek kurumlar arası koordinasyonu sağlayacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) devreye sokulacağı, krizin perde arkası ve bürokratik ihmaller hakkında derinlemesine inceleme başlatıldığı duyuruldu.

4 Ekim 2026: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon krizi kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık Teftiş Kurulu da iddialarla ilgili inceleme başlattı.

6 Ekim 2026: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon krizinden hemen önce (13-16 Eylül) fonlardan şüpheli çıkış yapan 214 gerçek ve tüzel kişinin tespit edildiğini ve bu kişilerin haksız kazancının 187,6 milyar TL olduğunu açıkladı.

141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişinin (şirket) listesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirildi. TMSF, mağdurların zararının kapatılması için oluşturulan özel hesaplara bu paraların iade edilmesi amacıyla resmi tebligatlara başladı.131 fondaki yaklaşık 455 bin yatırımcı için ilk aşamada fon başına 1 milyon TL'ye kadar ara ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddialar nedeniyle, Yeni Partili Ümit Özlale, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

8-9 Ekim 2026: Fon krizine yönelik haberler ve iddialar gerekçesiyle gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı; İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

9 Ekim 2026: AK Parti, tasfiye halindeki fon yatırımcılarına yapılacak geri ödemelere ilişkin dokuz maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor.

10 Ekim 2026: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hakkında gündeme getirilen fon iddialarıyla ilgili yargı yoluna başvuracağını açıkladı. 170 milyon liralık işlemin para çekme değil, yaklaşık 32 aylık dönemde vadesi dolan sukuk sertifikalarının tahsilatı ve yeni sertifika alımları nedeniyle oluşan mükerrer kayıtların toplamı olduğunu söyledi.

14 Ekim 2026: Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, sorumlulardan tahsil edilmesi ve yatırımcılara aktarılmasına yönelik düzenlemeler öngörülüyor.

17 Ekim 2026: Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyesine karar verilen Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin olağan olarak başlatılmasına izin verdi. Diğer yandan tasfiye sürecinin başından bugüne; A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar lira tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlandığı açıklandı. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 65’e düştü. Tera, Pusula ve Atlas'ın fonlarının olağanüstü tasfiye süreci devam ediyor.

18 Ekim 2026: Fon Koordinasyon Kurulu, altıncı kez toplandı. Bugüne kadar 45 binin üzerinde kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar TL'lik tasfiye işleminin tamamlandığı belirtildi.

20 Ekim 2026: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü görevden alındı.

21 Ekim 2026: Fon soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarında yapılan inceleme sonucu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İncelemenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

22 Ekim 2026: Fon soruşturmasında yapılan yeni operasyonda beş şüpheli daha gözaltına alındı. Bu isimler arasında eski başbakan danışmanı ve milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Holding sahibi Abdullah Dal, Tera Holding yetkilisi Seda Tarım ile birlikte Hakan Eryılmaz ve Fatih Uğur da vardı.

24 Ekim 2026: Soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Cezaevine gönderilenler arasında eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding yöneticilerinden İnan Altınbaş da bulunuyordu.

26 Ekim 2026: Mahkemede ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verilen eski milletvekili Ertan Aydın hakkındaki karara itiraz edildi. Ankara'da gözaltına alınan Aydın, tutuklandı. Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de tutuklandı. Soruşturmada Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ve eski SPK Daire Başkanı Erman Çete de cezaevine gönderildi.

27 Ekim 2026: Tera Yöneticisi Hakan Gövdere ve Ral Yatırım Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tutuklandı.

3 Kasım 2026: Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun "rüşvet almak" suçundan tutuklandı.

5 Kasım 2026: Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, suç örgütüne üye olmak ve SPK Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla tutuklandı.

7 Kasım 2026: Eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu SPK ve BDDK yöneticileri tutuklandı.

8 Kasım 2026: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı.

9 Kasım 2026: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç fon soruşturmasında tutuklandı.

11 Kasım 2026: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı fon soruşturmasında tutuklandı.

17 Kasım 2026: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan'ın tutuklanmasına karar verildi. Diğer 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Aynı gün içinde adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si daha tutuklandı.