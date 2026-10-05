Fon soruşturmasında yurt içi ve yurt dışı para transferleri için yeni inceleme başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini farklı hesaplara, ayrıca yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara aktardıklarına ilişkin tespitler üzerine hisse hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi.

Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı.

BÜTÜN KURUMLARA YAZI YAZILDI

Savcılığın yazısında, talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı, bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi. Savcılık, söz konusu hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük incelenmesini istedi.

Savcılık, ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti.

Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi halinde, ilgili yabancı kuruluşlara ilişkin bütün kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.