Fon soruşturmasını başlatan yazı ortaya çıktı
21.09.2026 17:16
Kamuoyunda ''fon soruşturması'' olarak bilinen ve son günlerde peş peşe alınan adli tedbirlerle gündeme gelen dev soruşturmanın perde arkası ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Ağustos 2026’da Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) gönderdiği kritik müzekkerede, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde fonlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemler ayrıntılı şekilde sıralandı. Başsavcılık, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan değer artışlarını mercek altına alarak SPK’dan kapsamlı inceleme yapılmasını istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK’ya gönderdiği yazı, kamuoyunun günlerdir yakından takip ettiği fon soruşturmasının en önemli başlangıç adımlarından biri oldu.
Başsavcılığın soruşturmanın gizli yürütülmesini özellikle talep ettiği yazıda, son dönemde Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerdeki manipülatif hareketlerin portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin ihbarların bulunduğu belirtildi. Savcılığın da bu iddialara ilişkin resen incelemeler yaptığı kaydedildi.
HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ MERCEK ALTINDA
Müzekkerede dikkat çeken en önemli tespitlerden biri, bazı hisselerde yaşanan sıra dışı fiyat hareketleri oldu. Başsavcılık yazısında, Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerin fiyat hareketlerinin dijital ortamda takip edildiği belirtilerek, bazı hisselerin değerlerinde “yaklaşık 100 kata varacak şekilde artışlar” yaşandığının tespit edildiği ifade edildi.
Bu durumun “anormal nitelikte bir fiyat hareketi” oluşturduğu değerlendirilirken, söz konusu hisselerin önemli bir bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığına dikkat çekildi.
Savcılığın değerlendirmesine göre, fonlar tarafından yapılan yoğun alımlar bir yandan ilgili şirketlerin hisse fiyatlarını yukarı taşırken, diğer yandan aynı hisseleri portföyünde bulunduran fonların değerlerinde de artışa yol açıyordu.
BAŞSAVCILIK, SPEKÜLATİF HİSSELERİ VE İŞLEM YAPAN FONLARI İNCELEMEYE ALDI
Başsavcılık, soruşturmanın bu aşamasında inceleme altında bulunan şirket ve hisseleri SPK’ya tek tek bildirdi. Savcılığın Kurula gönderdiği müzekkerede yalnızca hisselere değil, bu hisselerde önemli miktarda alım yaptığı belirtilen fonlara da yer verildi. Yazıda, belirli fonlar üzerinden inceleme konusu hisselerde yüksek miktarda alım gerçekleştirildiği aktarıldı.
Müzekkerede ayrıca bazı fon sahiplerinin incelemeye konu hisselerde bireysel olarak alım yaptıkları, bu işlemler sonucunda oluşan talebin hisse fiyatlarını yükselttiği, ardından söz konusu hisselerin fonlara satılmasıyla hem hisse fiyatında yeni bir yükseliş hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği yönündeki tespitlere yer verildi.
Şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kâr açıklamalarının birlikte değerlendirildiği belirtilen yazıda, bazı hisselerin piyasada işlem gördüğü fiyatlarla şirketlerin mali göstergeleri arasında “uçurum niteliğinde” fark bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.
Başsavcılık, söz konusu fiyat artışlarının şirketlerin faaliyetleri ve ekonomik durumlarıyla açıklanamayabilecek boyutta olduğu değerlendirmesinde bulunarak, yapay fiyat hareketleri üzerinden ciddi miktarda menfaat sağlanmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu.
''PİYASA DOLANDIRICILIĞI'' ŞÜPHESİ VE SPK’YA 3 KRİTİK TALEP
Müzekkerede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçuna da doğrudan atıfta bulunuldu. Savcılık, incelemeye konu işlemlerin sermaye piyasası araçlarının fiyatı, fiyat değişimleri, arzı veya talebine ilişkin yanlış ya da yanıltıcı bir izlenim oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen işlemler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin araştırılmasını talep etti.
Başsavcılık, SPK’ya gönderdiği gizli müzekkerede üç temel konuda işlem yapılmasını istedi. İlk olarak, yazıda belirtilen şirketler ile bu şirketlerin hisselerini portföyünde bulunduran fonlar hakkında SPK nezdinde halihazırda yürütülen herhangi bir araştırma veya inceleme bulunup bulunmadığının bildirilmesi talep edildi.
İkinci olarak, Kurul tarafından henüz herhangi bir inceleme başlatılmamış olması halinde, şirketlerin gerçek değerleri ile piyasada oluşan hisse fiyatları arasındaki fark da dikkate alınarak manipülatif bir eylem bulunup bulunmadığının araştırılması istendi.
Üçüncü olarak ise SPK’nın gerekli görmesi durumunda soruşturmaya ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından talep edebileceği belirtildi.
MÜZEKKEREDE ''SORUŞTURMA GİZLİ YÜRÜTÜLSÜN'' VURGUSU
Müzekkerenin son bölümünde soruşturmanın hassasiyetine özellikle dikkat çekildi. Başsavcılık, “soruşturmanın gizli yürütülmesi” gerektiğini vurgularken, Türkiye’nin finansal sisteminin güvenilirliğinin korunmasının, yatırımcıların güvenliğinin sağlanmasının ve sermaye piyasalarının şeffaf, likit ve güvenli biçimde faaliyet göstermesinin önemine işaret etti.
SPK tarafından yürütülecek incelemeler sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelerin de ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istendi.
19 Ağustos tarihli bu kritik müzekkerenin ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi. Yapılan mali incelemeler ve elde edilen tespitler doğrultusunda, şüpheli faaliyetlerle bağlantılı