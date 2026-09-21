Fon soruşturmasını başlatan yazı ortaya çıktı

Müzekkerede ayrıca bazı fon sahiplerinin incelemeye konu hisselerde bireysel olarak alım yaptıkları, bu işlemler sonucunda oluşan talebin hisse fiyatlarını yükselttiği, ardından söz konusu hisselerin fonlara satılmasıyla hem hisse fiyatında yeni bir yükseliş hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği yönündeki tespitlere yer verildi.

Şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kâr açıklamalarının birlikte değerlendirildiği belirtilen yazıda, bazı hisselerin piyasada işlem gördüğü fiyatlarla şirketlerin mali göstergeleri arasında “uçurum niteliğinde” fark bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

Başsavcılık, söz konusu fiyat artışlarının şirketlerin faaliyetleri ve ekonomik durumlarıyla açıklanamayabilecek boyutta olduğu değerlendirmesinde bulunarak, yapay fiyat hareketleri üzerinden ciddi miktarda menfaat sağlanmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

''PİYASA DOLANDIRICILIĞI'' ŞÜPHESİ VE SPK’YA 3 KRİTİK TALEP

Müzekkerede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçuna da doğrudan atıfta bulunuldu. Savcılık, incelemeye konu işlemlerin sermaye piyasası araçlarının fiyatı, fiyat değişimleri, arzı veya talebine ilişkin yanlış ya da yanıltıcı bir izlenim oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen işlemler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin araştırılmasını talep etti.

Başsavcılık, SPK’ya gönderdiği gizli müzekkerede üç temel konuda işlem yapılmasını istedi. İlk olarak, yazıda belirtilen şirketler ile bu şirketlerin hisselerini portföyünde bulunduran fonlar hakkında SPK nezdinde halihazırda yürütülen herhangi bir araştırma veya inceleme bulunup bulunmadığının bildirilmesi talep edildi.

İkinci olarak, Kurul tarafından henüz herhangi bir inceleme başlatılmamış olması halinde, şirketlerin gerçek değerleri ile piyasada oluşan hisse fiyatları arasındaki fark da dikkate alınarak manipülatif bir eylem bulunup bulunmadığının araştırılması istendi.

Üçüncü olarak ise SPK’nın gerekli görmesi durumunda soruşturmaya ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından talep edebileceği belirtildi.

MÜZEKKEREDE ''SORUŞTURMA GİZLİ YÜRÜTÜLSÜN'' VURGUSU

Müzekkerenin son bölümünde soruşturmanın hassasiyetine özellikle dikkat çekildi. Başsavcılık, “soruşturmanın gizli yürütülmesi” gerektiğini vurgularken, Türkiye ’nin finansal sisteminin güvenilirliğinin korunmasının, yatırımcıların güvenliğinin sağlanmasının ve sermaye piyasalarının şeffaf, likit ve güvenli biçimde faaliyet göstermesinin önemine işaret etti.

SPK tarafından yürütülecek incelemeler sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelerin de ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istendi.

19 Ağustos tarihli bu kritik müzekkerenin ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi. Yapılan mali incelemeler ve elde edilen tespitler doğrultusunda, şüpheli faaliyetlerle bağlantılı