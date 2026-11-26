Fon soruşturmasındaki ve tasfiye sürecindeki son gelişmelere ilişkin önemli bir açıklama gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek ortak basın açıklaması yapıyor.

''OLAĞAN TASFİYELER TAMAMLANDI''

Cevdet Yılmaz, fonlarda olağan tasfiyelerin tamamlandığı ve nihai tasfiye döneminin başlayacağını söyledi. Yılmaz, 21 müfettiş ve uzmanın fon sürecini denetleme konusunda çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



-Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. Bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız, yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir.

-Denetim mümkün olan en kısa sürede ve süratle tamamlanacaktır. Olayla ilgili yargı sürecinde işlemlerin kapsamı genişlediği için Devlet Denetleme Kurulunun çalışmasının kapsamı da genişletilmiştir.



-Olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır.



-Toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların yüzde 98'ine tekabül etmektedir.

-(Olağan ve olağanüstü fonlardaki tasfiye süreci) Yarın itibarıyla toplam 199,25 milyar lira ödeme gerçekleşmiş olacak. Nakdi olarak 21 bin 723 kişi 1 milyon lira ara ödeme almıştır. Ayni ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40 binin üstüne çıkmaktadır.



''BÜTÇEMİZDEN TEK KURUŞ ÖDEME YAPILMAMIŞTIR''



-Bu 199 milyarı aşkın ödemede tek kuruş bütçemizden, hazinemizden ödeme yapılmamıştır. 199 milyar lirayı aşkın ödemede bir tek kuruş Hazineden yapılmamıştır. Bütün ödemeler, fonlardaki likit kaynaklar kullanılarak ayni ödemelerle veya geri kazanım hesaplarındaki birikimlerle gerçekleştirilmiştir.

-Bugüne kadar geri kazanım hesaplarından toplam 45 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlanmıştır.

GÜRLEK: TASLAĞIN KANUNLAŞMASI İÇİN SÜREÇ BAŞLADI



Adalet Bakanı Akın Gürlek ise fon soruşturmasında 638 şüpheliden 138'inin tutuklu olduğunu bildirdi: ''300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur.''

Adalet Bakanı, soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulup, banka hesaplarının bloke edildiğini söyledi. Ayrıca yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk Lirasına tekabül eden paranın da dondurulduğu ve bu paranın iadesi için adli işbirliği işlemleri çerçevesinde gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Gürlek, soruşturmada ana omurganın bittiğini ve iddianame yazım aşamasına gelindiğini belirtti ve ''İtirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız." dedi.

ŞİMŞEK: SPK GÜÇLENDİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasası kanununun değişeceğini söyleyerek daha yüksek ceza ve yaptırım geleceğini belirtti.