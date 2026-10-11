Fon tasfiye teklifi Meclis'te. Teklif 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak

Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'te ele alınacak.

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) Başkanlığı'na sunulan 9 maddelik teklif , TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 14 Ekim Çarşamba günü görüşülecek.

TEKLİFLE YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME YAPILACAK

Teklif; net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor.

Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının, TÜİK tüketici ve üretici fiyat endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek.

EL KONULAN MAL VARLIKLARIYLA YATIRIMCIYA ÖDEME ÖNGÖRÜLÜYOR

Ödeme, yatırımcının net yatırım tutarını aşamayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak.

Teklifte, fon soruşturması nda el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor.

Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF, söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek.

Düzenleme ile görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak.

Teklif komisyon aşamasından sonra Genel Kurul gündemine gelecek.