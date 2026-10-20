Fon teklifi bugün Genel Kurul'a geliyor
20.10.2026 02:28
Son Güncelleme: 20.10.2026 02:49
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun
Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin kanun teklifi bugün Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak.
Fon tasfiye teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Teklifle, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.
Kurulca belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından, net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.
"Piyasa bozucu eylemler", "bilgi suistimali", "piyasa dolandırıcılığı" başlıklı hükümlerde düzenlenen fiillerin, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlar tarafından işlenmesi veya bu fonlarla birlikte hareket edilmesi ya da fonların iştirakiyle işlenmesi halinde bu fiilleri işlediği veya birlikte hareket ettiği Kurulca tespit edilenlere bu fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında CMK'nin ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı verilebilecek.
"El konulan ve müsadere edilen malvarlığı değerleri ve geri kazanım hesabı" başlıklı hüküm kapsamında bulunmayan durumlar bakımından SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, zarar veya kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek TMSF'ye bildirecek.
Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa, tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere YTM'ye aktarılacak. YTM, ödemeleri, katılma payı sahipliği oranında yapacak.
Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.
“ARA ÖDEME KISA SÜREDE BAŞLAYACAK”
Fon tasfiye sürecine dair Ankara'da önemli bir toplantı da gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ardından yapılan açıklamada, "Sorunlu fonlara ilişkin olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli adımlar eşgüdüm içerisinde atılmaktadır." denildi.
Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin Meclis'te kabul edilip yasalaşmasının ardından, ara ödemelerin en kısa sürede başlatılacağı da bildirildi.
YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI
Fon Koordinasyon Kurulu tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen mevcut kanun teklifinin yanı sıra, sermaye piyasalarında yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler gündeme getirildi.
45 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE 40,8 MİLYAR LİRALIK TASFİYE İŞLEMİ TAMAMLANDI
Diğer yandan tasfiye sürecinin başından bugüne; A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlandığı açıklandı.
Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 65’e düştü.
FON TASFİYESİ KAÇ KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR?
Tasfiye halindeki fon sayısı 131'di. Son açıklamaya göre bu sayı 65'e düşürüldü. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu fonlarda 151 bin 247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunuyor. Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455 bin 578 olduğu biliniyor.
Bu yatırımcıların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor.
FON SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLU?
7 Ekim 2026 tarihi itibariyle, sorunlu fon şirketlerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklu , 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 81 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Suç gelirlerinin kaçırılmasını engellemek amacıyla 63 gerçek ve 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde 21 el koyma kararı verildi, 67 kişi ve şirketin banka, kripto ile kiralık kasa varlıklarına el konuldu