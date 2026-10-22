Fon teklifi Meclis'te kabul edildi. Yatırımcılara ödemeler ne zaman yapılacak?

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle birlikte yatırımları 1 milyon ve 1 milyonun altında olanlara yatırımları kadar, üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ödeme yapılacak.

Ödemeler, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından başlayacak.

ÖDEMELER



NTV Muhabiri Özgür Akbaş, Meclis 'te kabul edilen 9 maddelik düzenlemeyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu düzenlemeyle birlikte yatırımcı açısından hiç şüphesiz 1 milyon lira ve 1 milyon liraya kadar yapılacak ara ödemelerin bu teklifle birlikte önü açıldı. Yasa teklifinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte bu ödemelerin hemen başlayacağı ifade edilmişti. Yarından itibaren Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra ödemeler yapılacağı ifade ediliyor.

Bu yasa ile birlikte yatırımları 1 milyon ve 1 milyonun altında olanlara yatırımları kadar, üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ödeme yapılacak. Ancak ödenecek tutar yatırımcının mevcut hak ve alacağını aşamayacak"



Ödemelerde küçük yatırımcıya öncelik verilecek. Fondaki nakit, herkese ödeme yapmaya yetmezse en düşük tutarda yatırımı bulunanlardan başlanacak. Ya da bütün yatırımcılara uygulanacak bir asgari ödeme tutarı belirlenecek. Bunu Sermaye Piyasası Kurulu belirleyecek. Nihai hesaplamada yatırımcının fona yatırdığı veya fondan çektiği para esas alınacak.

Eğer kaynak bulunamazsa çünkü önce fondaki şirkete gidilecek, eğer kaynak bulunamazsa bu kez fondaki yönetim kurulu başkanı ve diğer üyelerin mal varlıklarına gidilecek. Onlar üzerinden bu kaynak yaratılmaya çalışılacak. Kamu kaynaklarının kullanılmaması gibi durumun söz konusu olduğunu da ifade edelim. Kanun teklifinde bu madde var"