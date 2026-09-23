Fon yolsuzluğu soruşturması | Bakan Gürlek: Asıl amacımız paraların geri alınabilmesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek , ABD'de gazeteci Cüneyt Özdemir'in fon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Gürlek'in yanıtlarının ayrıntılarını NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu aktardı. Gürlek şu ana kadar 53 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 kişinin tutuklandığını gözaltılar ve firarilerin olduğunu söyledi.

Bakan Gürlek; soruşturmanın örgütlü suçlar, devlet aleyhine dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve kara para aklamaya yönelik sürdüğünü ve adli sürecin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusu üzerine süreç başladığını söyledi.

"FONLARDA BİR HAREKETLİLİK OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORDUK"

Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"-Daha önce de takip ettiğimiz vardı ama fonlarda bir hareketlilik olduğunu biz sürekli olarak gözlemliyorduk. Ben başsavcılık yaparken de bu konuda hassasiyet başlamıştı. Şu an borsada 8 buçuk milyon kişi var. Dişinden tırnağından artırıp yatırım olması için yatırıyor.

“ARTIŞI TAKİP ETTİK AMA SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA AÇAMIYOR”

-Biz, bir kısım hisseler rayicinde ilerlerken, bir kısım hisseler inanılmaz şekilde, bir kısım fonlar diyelim, normal rayicinde seyrederken, bir kısım hisseler inanılmaz; yüzde 400, 500, 5 bin yapan hisseler var. Anormal artış var. Biz takip ediyoruz ama başsavcılık resen yapamıyor. SPK izin vermeden başsavcılık yapamıyor. SPK ihbar edebilir ya da izin verebilir."

"PARA KAÇIRILDIĞINI GÖRDÜK AMACIMIZ BUNLARI GETİRMEK"

Bakan Gürlek "Paraları geri alabilecek misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Asıl amacımız o. Mağdur kesim olduğunu gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek, iyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak.”

Gürlek "Soruşturma genişler mi?" sorusuna da "Genişler. Önlemleri aldı başsavcılık. Anlık hareketler olabiliyor. Biz durdurduk. Yurt dışına çıkarmaya çalıştılar, durdurduk. Şirketlere, mal varlıklarına el koyduk. Ama yaptığımız ilk şey fonlarla ilgili yöneticilerin..." yanıtı verdi.

NE OLMUŞTU?

Fon ve pay piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturma eylül ayının ortasında hız kazandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı. Takip eden günlerde soruşturmanın kapsamı genişlerken, 18 Eylül itibarıyla toplam 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusu nda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Soruşturma 21 Eylül’de de genişledi. Son operasyonda 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; 15 kişi gözaltına alındı, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.

PUSULA VE TERA YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklanmıştı.