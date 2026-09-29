Fonlarda yaklaşık 4 milyar liralık işlem yaptığı belirtiliyordu. Balıkçı İsmet de gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt gözaltına alındı.

Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmıştı.



Yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespit edildi.

Öte yandan Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığının da araştırıldığı belirtilmişti.

Fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların kimlere ait olduğu, paraların hangi hesaplara aktarıldığı, soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı ve paranın kaynağına ilişkin incelemelerin tüm yönleriyle devam ettiği kaydedilmişti.