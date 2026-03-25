Forex ağına üç şehirde operasyon: Beş gözaltı

İstanbul merkezli üç şehirde kaldıraçlı işlem yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusu ile başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, hotforex, hfm-trade ve hftrade uzantılı internet sitelerinin çeşitli şirketlerin banka hesaplarıyla izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım yaptığı belirlendi. Sitelerin, Türkiye'deki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık yaptığı da tespit edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “2019-2021 yılları arasında şüpheli şirketlerin hesaplarına yatırımcılar tarafından para transferi yapılarak menfaat sağlandığı tespit edilmiştir.” denildi.

BANKA HESAPLARI İNCELENDİ

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını mercek altına aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah, hotforex, hfm-trade ve hftrade uzantılı internet siteleri üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri tespit edilen kişi ve kurumlara yönelik İstanbul, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda beş kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.