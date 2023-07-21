"Forex" yatırım yalanıyla 16,5 milyon TL vurgun

Kayseri'de "Forex" yatırımı adı altında 10 kişiyi toplam 16,5 milyon TL dolandıran M.G, polis ekiplerince yakalandı.

"Forex" yatırım yalanıyla 16,5 milyon TL vurgun

Kayseri’de M.G., 2 yıl içinde "Forex" yatırımı adı altında para kazandığını söyleyerek, yatırım amaçlı 10 kişiden toplam 16,5 milyon TL aldı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, polise verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, M.G.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheli, İstanbul’a otobüsle gittiği sırada düzenlenen operasyonla Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) yakalandı.
Gözaltına alınarak Kayseri’ye getirilen M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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