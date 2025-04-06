Forklift devrildi, bir işçi yaralandı

Boş forkliftin devrilmesiyle 19 yaşındaki işçi Adem G. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Forklift devrildi, bir işçi yaralandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde inşaat malzemesi satan bir iş yerinde çalışan Adem G.’nin kullandığı boş forklift, yolda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, forkliftin altında kalan , vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Forkliftin altından çıkarılan Adem G. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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