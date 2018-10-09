Trabzon’da 19 Mart 2016’da oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçı sonrasında, Trabzon’da eğitim gören Sivassporlu bir taraftar, Sivaslı bir futbolcudan forma aldı.
Bu sırada tribünde bulunan taraftarlardan Taner A., ismi Mustafa Can Özdemir olduğu belirlenen kişiye tepki gösterdi. Taner A., maç bitiminde çıkış kapısı önünde formayı sallayan Özdemir ile karşılaştı. Taner A., Özdemir’in elindeki formayı alarak yere attı.
Çıkan tartışmanın ardından gözaltına alınan Taner A.’nın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Taner A. hakkında yağma suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Vatan gazetesinde yer alan haberde, Taner A.'nın, “Forma alınınca, taraftarlar ayaklandı. Bende ardından gittim ve olay çıkmasın diye ‘formayı ver’ dedim. Formayı alıp yere attım” dediği, sanık vekili Avukat Selim Burak Özdemir'in ise, “Müvekkilimin faydalanma kastı yoktur. Formayı almış yere atmıştır” dediği belirtildi.