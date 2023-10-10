Fosfor bombası (beyaz fosfor) nedir? Fosfor bombasının etkileri

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Yangın silahı olarak beyaz fosfor, "1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu" kapsamına girmektedir. Bu konvansiyon yangın silahlarının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasını yasaklamaktadır.

FOSFOR BOMBASI ETKİLERİ

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir.

Beyaz fosfor insan derisi ile temas ettiğinde oldukça ciddi ve acı verici yanıklara neden olduğu için sivillere karşı kullanımı yasak.