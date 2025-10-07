Fotoçete albüm operasyonu: Silahla paylaşım yapanlara gözaltı

Ankara Asayiş Şube ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan şüpheliler deşifre edildi.



"Fotoçete albüm operasyonu" kapsamında, silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şüphelilerin adresleri tespit edildi.



EŞ ZAMANLI OPERASYON



"Yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca", "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olan söz konusu şüpheliler Özel Harekat ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.



23 şüpheli gözaltına alındı.



RUHSATSIZ SİLAHLAR BULUNDU



Operasyon kapsamında Altındağ ilçesinde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.



Şüphelilere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.