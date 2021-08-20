Fotoğraf çekerken definecilerin kazdığı kuyuya düştü

İstanbul'da arkadaşlarıyla doğa fotoğrafı çekmek için Sazlıdere'de dolaşan Tekin Çetin, definecilerin kazdığı kuyuya düştü. Çetin'i 10 metre derinliğindeki kuyudan, itfaiye kurtardı.

NTV Haber - DHA 20.08.2021 - 10:05

Fotoğraf çekerken definecilerin kazdığı kuyuya düştü

İstanbul'da bir kişi, fotoğraf çekeyim derken definecilerin kazdığı kuyuya düştü.

Tekin Çetin ve iki arkadaşı Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'na fotoğraf çekmeye gitti.

10 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

Göl kenarında hem yürüyüş yapan hem de fotoğraf çekmeye devam eden Tekin Çetin, definecilerin kazdığı öne sürülen 10 metrelik kuyuya düştü.

İTFAİYE ÇAĞRILDI

Arkadaşlarının Çetin'i kuyudan çıkarmak için yaptıkları çaba sonuç vermeyince itfaiyeye haber verildi.

Tekin Çetin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çetin, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekipleri çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

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