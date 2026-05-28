Fotoğraf çekerken nehre düştüler. 4 kişiden akıntıya kapılan 2'si aranıyor
28.05.2026 19:23
Yağışlar nedeniyle son günlerde Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, akıntıya kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında elektrikli scooter ile fotoğraf çeken ve akraba olan 4 kişi, dengesini kaybederek suya düştü.
Çaya düşenlerden Atakan Kale ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıktı, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki kişi botla kurtarıldı, iki kişi aranıyor
İtfaiye görevlileri, botla çaydaki adacıkta bulunan Atakan Kale ve Furkan Kale'yi alarak kıyıya çıkardı.
Kayıp olan İlker Parlak ile Oğuz Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda çalışma yapıyor.
Kelkit Çayı, geçtiğimiz günlerde yoğun yağış sonrası taşmıştı. Taşma sonrası suyun yön değiştirmesiyle birlikte çay kenarında bulunan yolda çökmeler olmuştu.