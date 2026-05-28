Fotoğraf çekerken nehre düştüler. 4 kişiden akıntıya kapılan 2'si aranıyor

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında elektrikli scooter ile fotoğraf çeken ve akraba olan 4 kişi, dengesini kaybederek suya düştü.

Çaya düşenlerden Atakan Kale ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıktı, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.