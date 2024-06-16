Fotoğraf çekilmek isterken denize düştü: Baba öldü, kızının durumu ağır

Kocaeli'de kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen Havvanur Yavuz, dengesini kaybederek denize düştü. Kurtarmak için baba Mehmet Yavuz ve kardeşi Ömer Yavuz da denize girdi. Baba ve çocukları ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Müdahalelere rağmen baba Mehmet Yavuz, hayatını kaybetti.

Fotoğraf çekilmek isterken denize düştü: Baba öldü, kızının durumu ağır


''nin Kandıra ilçesinde kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen Havvanur Yavuz, dengesini kaybetmesinin ardından kayarak denize düştü. Kızının düştüğünü gören baba Mehmet Yavuz kızını kurtarmaya çalıştığı esnada gelen dalga ile denize düştü. Babası ve kardeşinin denize düştüğünü gören Ömer Yavuz da hem ikisini de kurtarmak için denize atladı.

AİLEYİ EKİPLER DENİZDEN ÇIKARDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, baba ve çocuklarını denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

tehlikesi geçiren baba ve çocukları ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Yavuz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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