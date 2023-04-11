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Fotoğraf çekmek için çıktıkları vagonda akıma kapıldılar

Bilecik'te vagonun üzerine çıkıp fotoğraf çekmek isteyen iki genç elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan gençlerden birinin durumu ağır.

Fotoğraf çekmek için çıktıkları vagonda akıma kapıldılar

'te tren vagonu üzerinde sosyal medya hesapları için video çekmek isteyen üniversite öğrencisi Önder Ü. (20) ve Eray A. (19) akımına kapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Önder Ü. ve Eray A., dün akşam İstasyon Mahallesi’nde bulunan eski tren garına gizlice girerek, park halindeki boş yük vagonun üzerine çıktı.

Fotoğraf çekmek için çıktıkları vagonda akıma kapıldılar - 1

Sosyal medya hesapları için ve video çekmek isteyen ikili elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan üniversite öğrencileri, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yaralı öğrencilerden Eray A.'nın durumunun iyi olduğu, Önder Ü.'nün ise iç organlarında ciddi hasar meydana geldiği ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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