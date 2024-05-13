Fotoğraf çektirmek istemişti | 15 yaşındaki Pelin'den kahreden haber

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 Mayıs'ta fotoğraf çektirmek için gittiği çayın kenarında, dengesini kaybederek suya düşen Pelin Baz (15), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Fotoğraf çektirmek istemişti | 15 yaşındaki Pelin'den kahreden haber

Olay, 5 Mayıs’ta Kozluk İlçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, okul arkadaşlarıyla beraber ilçedeki Pisyar Çayı’na gezmeye giden Pelin Baz, çekmek için çıktığı çay kenarındaki kayanın üzerinden dengesini kaybederek suya düştü.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan Pelin, kaldırıldığı Kozluk İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Pelin, tedavi gördüğü hastanede bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pelin'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...