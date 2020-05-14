Fotoğraf çektirmek isterken canından oldu

DHA 14.05.2020 - 17:18 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 17:22
Siirt'te öğleden sonra ''delikli taş'' olarak bilinen ve corona virüs tedbirleri nedeniyle ziyarete kapatılan Rasıl Hacar Tepesi'ne giden Turgay Çalış (21) telleri aşıp, Botan Vadisi'ne karşı fotoğraf çektirmek istedi.
150 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Yasak bölgede dengesini kaybeden Çalış, 150 metre yükseklikten kayalık alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu düştüğü yerde Çalış'ın cansız bedenine ulaştı.
Turgay Çalış'ın cesedi, kayalık bölgeden alınıp, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.