Fotoğraf çektirmek isterken dere yatağına düştü

Yenidoğan Ayazma Deresi üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen kişi, korkuluklara yaslandığı sırada dengesini kaybederek dere yatağına düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Dere yatağına inen itfaiye görevlilerince sedyeye alınarak sağlık ekibine teslim edilen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, dere yatağına düşen kişinin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye ve sağlık ekiplerinin dere yatağına inerek yaralıyı sedyeye aldıkları anlar yer alıyor.