Fotoğraf paylaşımıyla yerlerini öğrendi, kurşun yağdırdı! Merve Nur, Kadınlar Günü'nde öldürüldü
Diyarbakır'da dün akşam bir kafede silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık hayatını kaybetti. Saldırganın sosyal medya paylaşımıyla yerlerini tespit ettiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi.
İddiaya göre, dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Olayda S.K. (21) da yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA YERLERİNİ ÖĞRENMİŞ
S.K.’nin hastanede alınan ifadesinde şüpheli B.A. ile arkadaş oldukları, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini söyledi. Polis ekiplerinin, otomobille kaçan ve birçok suçtan kaydı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.
Kafede Merve Nur Yararlık'ın öldüğü, S.K.'nın da yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde, tabancayla kafenin korkuluklarına kadar gelen şüphelinin, ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.
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