Fotoğraf sanatçısı kaldırımda ölü bulundu

Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde kaldırım üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Mehmet Yılmaz (55) olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemenin ardından 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi ile netlik kazanacak.

