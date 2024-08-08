Fotokopisi çekilirken borçlusu olduğu 523 bin liralık senedi yuttu

Beyoğlu'nda gayrimenkul konusunda anlaşmazlık yaşayan Tugay Üstün ve alacaklısının avukatı Fatih Arslan bir fotokopiciye giderek senedin fotokopisini çektirmek istedi. Fotokopi çekiminin ardınan iş yeri çalışanının uzattığı 523 bin liralık senedi alan Üstün, senedi yuttu.

Fotokopisi çekilirken borçlusu olduğu 523 bin liralık senedi yuttu

Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, gayrimenkul konusunda aralarında anlaşmazlık çıkan iş insanının avukatı Fatih Arslan ile Tugay Üstün sorunu çözmek için bir araya gelerek önce tapuya gittiler.

Tapunun ardından iş insanına ait 523 bin 800 liralık senedin fotokopisini çektirmek üzere bir kırtasiyeye girdiler.

SENEDİ YUTTU

Kırtasiye çalışanı senedin fotokopisini çektikten sonra senedi uzattığı anda hamle yapan Tugay Üstün, senedi alarak yuttu.

Yaşanan arbede anları kırtasiyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından, Tugay ve Elif Üstün hakkında resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve belgeyi gizlemek suçlamasıyla dava açıldı.

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