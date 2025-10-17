Frankenstein varyantı yayılıyor

Havaların soğuması ve okulların açılması ile birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış yaşanıyor.

Frankestein varyantı ilk olarak Ocak 2025'te tanımlandı ve DSÖ'nün takip edilmesi gerekenler kategorisine alındı. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doçent Doktor Aslıhan Demirel, bu varyantı ve korunma yollarını NTV'ye anlattı.



NEDEN FRANKENSTEİN?



Demirel, varyanta Frenkenstein isminin verilmesinin nedenini şöyle açıkladı: "Mary Shelley'in ünlü romanında Frankenstein birden fazla yapının bir araya gelmesiyle oluşan bir canavar. Bu da 2 farklı hibrit yapının bir araya gelmesiyle oluşan hibrit bir virüs olduğu için bu ismi almış."



Virüsün ölümlerde veya hastalığın kötü gidişinde rol oynamadığını vurgulayan, diğer covid virüsünden çok farklı bir seyir izlemediğini ifade eden Doç. Dr. Demirel şunları söyledi: "Klinik olarak bir takım farklılıklar var ama daha kötüye giden bir tip değil. Jilet keser gibi bir boğaz ağrısı, sırt ve eklem ağrıları, ishal görebiliyoruz. Bu şekilde belirtiler gösterebiliyor."



NE YAPILMALI?

Bütün virüslerden korunmak için en önemli unsurun el hijyeni olduğuna dikkati çeken Demirel "Kapalı yerlerde şu dönemde maske kullanmak, kapalı alanları sürekli havalandırmak, sağlıklı beslenmek, güzel bir uyku çekmek C vitamini takviyesi yapmak çok önemli" diye konuştu.



Doç. Dr. Aslıhan Demirel tedaviye ilişkin ise şunları söyledi: "Bu virüsün tedavisi covidden farklı değil. Semptomatik tedavi uygulayabiliyoruz sadece.

Tüm aşılar bu virüse de etkili istiharat öneriyoruz mutlaka. Sadece covid değil diğer enfeksiyon hastalıkları için de istiharat önemli .

C vitamini zaten idrarla atılıyor ama diğer vitaminler önerilmediği, eksikliği varsa B, D vitamini almak önemli."

