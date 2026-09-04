Frankfurt’tan patenle yola çıktı, hedefi Anıtkabir

“Çocuklar için 4 bin 500 kilometre” sloganıyla 25 Temmuz 2026’da Frankfurt’tan hareket eden Sağlam, 10 ülkeyi geçtikten sonra İpsala Gümrük Kapısı’ndan Türkiye ’ye giriş yaparak Keşan’a ulaştı.

Yolculuğunu Anıtkabir ’de tamamlamayı planlayan Sağlam, başlangıçta hedeflediği dünya rekorunun zamanla ikinci planda kaldığını belirtti.

Sağlam, farklı ülkelerden insanları bir araya getirmek, çocuklara umut olmak ve barış mesajı vermenin yolculuğunun temel amacı haline geldiğini söyledi.

SANAL İLİŞKİLERİN ÖTESİNDE GERÇEK BAĞ KURMAYI HEDEFLİYOR

Bu yolculuğun kendisi açısından artık bir rekor mücadelesi olmadığını vurgulayan Sağlam, "Benim amacım insanlara bir umut vermek, bir arada tutabilmek, barış kucaklaşmak için" sözleriyle hedefini özetledi. Dünyanın farklı ülkelerinden insanların yolculuğunu takip ettiğini ve kendisine mesajlar gönderdiğini belirten Sağlam, bu ilgiyi yolculuğunun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olarak gördüğünü söyledi.

"ÇOCUKLARA KENDİNİZE İNANIN MESAJI"

"Çocuklar için 4 bin 500 kilometre" sloganı ile başlattığı yolculuğunda çocuklara da bir mesaj veren Sağlam, "Bu sadece bir dünya rekoru değil, bu; çocuklar, insanlık, dostluk, barış ve umut için yapılan bir yolculuktur" diyen Murat Sağlam, okul hayatının yanı sıra fiziksel aktivitenin ve rekabetin de gelişim açısından değer taşıdığını ifade ederek, kendisinin de sporculuk çalışmalarını da sürdürdüğünü, bu anlamda hocası Mikail Yılmaz ile birlikte çocuklara yönelik bir kamp düzenlediğini söyledi.

10 ÜLKEDEN GEÇTİ

Yolculuk boyunca geçtiği ülkelerde insanların çevreye yaklaşımını da gözlemlediğini anlatan Sağlam, çevre temizliğinin bireysel davranışlarla başladığını belirterek, yerde görülen çöplerin kaldırılmasının başkalarına da örnek olacağını söyledi.

"EN BÜYÜK HEDEFLERİMDEN BİRİ DE TÜRK TOPRAĞINA YETİŞMEKTİ"

Yolculuğun en duygusal anlarından birisinin ise Türkiye'ye girişte yaşadığını dile getiren Murat Sağlam, Yunanistan sınırını geçerek Türkiye topraklarına ulaşmasının ardından yeniden güç kazandığını, yaklaşık 40 günlük yolculuğun yorgunluğuna rağmen kendisini yolculuğun başındaymış gibi hissettiğini söyledi. "En büyük hedeflerimden biri de Türk toprağına yetişmekti, gelmekti ve geldim. Enerjim yenilendi" diyen Sağlam, Türkiye'ye ulaşmanın kendisi için 4 bin 500 kilometrelik yolculuğun en önemli dönüm noktası olduğunu ifade etti. Murat Sağlam, Keşan'daki molasının ardından Anıtkabir'e ulaşmak hedefiyle İstanbul'a doğru yeniden yola çıktı.