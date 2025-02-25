Fransa tatili kabusun başlangıcı oldu! PKK'ya katıldı aklını kaçırdı

Tatil için 2023'te Muş'tan Fransa 'ya giden 25 yaşındaki Yusuf S, terör örgütü PKK 'nın yandaşları tarafından kandırılarak Irak'taki kamplara götürüldü. Çocuklarından bir süre haber alamayan ailenin Muş Emniyet Müdürlüğü'ne başvurması üzerine yapılan araştırmalarda Yusuf S'nin dağa götürüldüğü tespit edildi. Bu süreçte kaçma girişiminde bulunan ancak yakalanan Yusuf S'nin ailesine kavuşması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu, Yusuf S'nin kamplarda aç bırakıldığı ve tek kişilik hücrede işkence gördüğü bilgisine ulaşıldı, akli dengesini yitirdiği belirlendi. Girişimler sonucu 4 ay önce ekiplerin gözetiminde Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan geçen aile, Yusuf S'yi teslim alarak yurda döndü. Çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yusuf S, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Kürtçe bilmeyen kardeşinin Fransa'da kandırıldığını anlatan teröristin ağabeyi Y.S., "Kardeşimi Irak'ın kuzeyine götürmüşler. Kardeşimi gördüğümüze sevindik mi bilemiyorum. Ölüden hiçbir farkı yoktu. Kardeşimi aldığımızda konuşamıyordu ve bizi tanımıyordu. Sürekli bir hücrede tutulmuş ve işkence edilmiş. Bu süreçte kardeşime iğne yapmışlar ve hap vermişler. Her gün 8-10 kişi hücrede kardeşimi dövüyormuş." diye konuştu.



"ÇOCUĞUMA İŞKENCE ETTİLER, HÜCREYE KOYDULAR"



Anne F.S. ise oğlunu bulmak için çok çaba gösterdiğini dile getirdi.



Devletin sayesinde çocuğunu Irak'tan getirdiğini ifade eden F.S, "Devlet bize çok yardımcı oldu. Herkesin çocukları geri gelsin. Oğlum kayboldu, devlet peşindeydi. Çocuğuma (teröristler) işkence etti, hücreye koydular. Herkesin çocuğunu perişan ediyorlar. Yeter artık anneler ağlamasın. Gelin teslim olun." diye konuştu.



Çocuğunun dönmesine sevindiğini söyleyen F.S, "Herkes gelsin devletimize teslim olsun. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz bir, bayrağımız bir, toprağımız bir, Kur'anımız bir, her şeyimiz bir. Türk-Kürt kardeştir. Evladım devletin sayesinde geldi.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'e geldiğinde bir mektup göndereceğim dedim, yazdığım mektubu orada yetkililere verdim, kendisine ulaştırdılar. Cumhurbaşkanımız da bize sahip çıktı, herkese de sahip çıkıyor. Devletimiz büyüktür." ifadelerini kullandı.