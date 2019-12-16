Fransa uyruklu DAEŞ'li terörist ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı bugün bir Fransa uyruklu DAEŞ'li teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı2ndan yapılan açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi. 

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