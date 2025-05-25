Fransa’da baltayla katledilmişti: Evlada son bakış

Fransa'da baltalı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hasan Horoz, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde toprağa verildi.

Fransa’da baltayla katledilmişti: Evlada son bakış

'nın Creil kentinde 20 Mayıs’ta düzenlenen baltalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Horoz (17), 'ta son yolculuğuna uğurlandı. 

Yürekleri dağlayan olay Creil kentindeki bir süpermarketin otoparkında meydana geldi.

Hasan Horoz, eğitim gördüğü lisede daha önce tartıştığı 3 kişinin baltalı saldırısına uğradı.

Horoz, boğazına aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kısa sürede yakalanan 2’si kardeş 3 Türk, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Fransa’daki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hasan Horoz’un cenazesi uçakla ’ye gönderildi.

Fransa’da baltayla katledilmişti: Evlada son bakış - 1 Lise öğrencisi Hasan Horoz'un hayatını kaybettiği saldırının failleri tutuklandı. 

İbrahim Horoz ve Fatoş Horoz’un 4 çocuğundan biri olan Hasan Horoz’un cenazesi, ilk olarak Nurhak’ın Hüyük Mahallesi’ndeki evlerine getirildi.

Tabutun aracından indirilmesiyle yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Anne Fatoş Horoz, “İçim doldu doldu içim doldu. Ciğerim yanıyor. Damla damla kan akıyor. Cenazesine değil de düğününe gelseydiniz hep beraber düğününü çalardık dostlarım” diyerek ağıt yaktı.

Tabutun üstündeki küçük kapak açılıp Hasan Horoz’un cenazesi son kez anne ve babası ile kardeşleri ve yakınlarına gösterildi. 

Fransa’da baltayla katledilmişti: Evlada son bakış - 2 Hasan Horoz’un cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Oğluyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamayan Fatoş Horoz, “Oğlum ben buradayım, arkandayım tamam mı. Ben geliyorum seninle buradayım, ölürüm ben senin yoluna annem” dedikten sonra tabutu öpüp karanfil bıraktı.

Hasan Horoz’un cenazesi götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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