Fransa’da baltayla katledilmişti: Evlada son bakış

İbrahim Horoz ve Fatoş Horoz’un 4 çocuğundan biri olan Hasan Horoz’un cenazesi, ilk olarak Nurhak’ın Hüyük Mahallesi’ndeki evlerine getirildi.

Tabutun cenaze aracından indirilmesiyle yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Anne Fatoş Horoz, “İçim doldu doldu içim doldu. Ciğerim yanıyor. Damla damla kan akıyor. Cenazesine değil de düğününe gelseydiniz hep beraber düğününü çalardık dostlarım” diyerek ağıt yaktı.



Tabutun üstündeki küçük kapak açılıp Hasan Horoz’un cenazesi son kez anne ve babası ile kardeşleri ve yakınlarına gösterildi.