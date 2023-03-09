Fransa'da kürtaj anayasal hak olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kürtajın anayasaya dahil edilmesini istediğini açıkladı.



Fransız basınındaki haberlere göre, Macron, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.



Kürtajın anayasal bir hak olması gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı, bu konuda gerekli yasal çerçevenin gelecek ay sunulacağını belirtti.



Macron, kürtajın referandum yerine parlamento yoluyla anayasaya girmesinden yana olduğunu söyledi.



Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor.



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