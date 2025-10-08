Fransa'da Gazze toplantısı: Bakan Fidan da katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın yarın Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacağı belirtildi.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, söz konusu toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül'de açıklanan, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik planın uygulanmasına ilişkin hususların ele alınması öngörülüyor.



Toplantı vesilesiyle katılımcılar, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Uluslararası Konferans"ı müteakip gelişmeleri ve bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarının yansımalarını da ele alma imkanı bulacak.



Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, New York'ta ABD Başkanı Trump'la yapılan toplantıya da katılmış olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu ülkeleriyle (Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri) birlikte; ABD, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri davet edildi.



Bakan Fidan'ın Paris'teki toplantıda, Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması için yürütülen müzakerelere ve sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmelerini paylaşması, Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasının, insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının ve iki devletli çözüm temelinde nihai barışın tesis edilmesinin öncelik taşıdığını bir kez daha vurgulaması bekleniyor.



Fidan'ın toplantıda ayrıca, Gazze'nin yeniden inşasına ve geleceğine dair Türkiye'nin görüşlerini dile getirmesi ve Türkiye'nin, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini teyit etmesi öngörülüyor.