Fransız okullarına ilişkin yeni karar

Türkiye'deki iki Fransız okulunun durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Fransız makamları arasındaki müzakerede bazı noktalarda uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda, Charles de Gaulle ve Pierre Loti'ye anlaşma imzalanana kadar yeni Türk öğrenci kaydedilmeyecek.

Fransız okullarına ilişkin yeni karar
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan () yapılan açıklamaya göre, müzakerelerde Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin Türkçe öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim işbirliği anlaşması çalışmalarına başlanmasına karar verildi.

Okullara yasal statü verilmesini öngören anlaşma karara bağlanana kadar yeni Türk öğrenci veya nakil öğrenci kaydı yapılmayacak.

Mevcut Türk öğrencilerin listesi bakanlığa bildirilecek. Bu okullarda hali hazırda eğitim gören öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek.

TÜRK ÖĞRETMENLER DERSİ VERECEK

Ayrıca "Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya" dersleri de bakanlıkça görevlendirilecek ve Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecek.

Okulların bünyesinde açılacak ofislerde bakanlık tarafından görevlendirilecek yetkililer okulların eğitim öğretim süreçleri takip edip denetleyecek.

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