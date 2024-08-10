Fransız okullarına ilişkin yeni karar

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, müzakerelerde Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin Türkçe öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim işbirliği anlaşması çalışmalarına başlanmasına karar verildi.



Okullara yasal statü verilmesini öngören anlaşma karara bağlanana kadar yeni Türk öğrenci veya nakil öğrenci kaydı yapılmayacak.



Mevcut Türk öğrencilerin listesi bakanlığa bildirilecek. Bu okullarda hali hazırda eğitim gören öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek.

TÜRK ÖĞRETMENLER DERSİ VERECEK



Ayrıca "Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya" dersleri de bakanlıkça görevlendirilecek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecek.



Okulların bünyesinde açılacak ofislerde bakanlık tarafından görevlendirilecek yetkililer okulların eğitim öğretim süreçleri takip edip denetleyecek.