"Free Palestine" kampanyası: Filistin'e özgürlük kampanyası başladı

Gazze için sosyal medyada "Free Palestine" başlığıyla bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya destek verenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Erdoğan mesajında, "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin Filistin'e yönelik insani yardımlarına da değinen Erdoğan, bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu insani yardımın Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na ulaştırıldığını belirtti.



Bin 500 tonluk yeni bir insani yardımın ise uçakla bölgeye sevk edildiğini ifade etti.



Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere çok sayıda Filistinlinin Türkiye'de tedavisini sağladıklarını, Gazze'de kurulacak sahra hastanelerinin yer tespitine yönelik çalışmaların ise sürdüğünü söyledi.



Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için başlatılan temaslara hız verdiklerinin de altını çizen Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir." dedi.



Kampanyaya bir destek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dan geldi.



Emine Erdoğan paylaşımında, "Filistin’in özgürlük mücadelesinin yanındayız." dedi.



Masumların acımasızca öldürüldüğü bir dönemde hiç kimsenin hiçbir yerde tam anlamıyla güvende olamayacağının altını çizen Emine Erdoğan, "Geçici bir ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz." dedi.



Emine Erdoğan, "Şüphesiz zalime değil, zulme düşman olan, kalbini kin ve nefretle doldurmadan merhameti ve kardeşliği tercih edenler bilsin ki; yalnız değilsiniz. Türkiye, her ne olursa olsun daima mazlum ve masunların yanında olacak, Gazze'ye insani yardım göndermek için çalışacaktır. Ve inanıyorum ki, sonunda da insanlık galip gelecektir." dedi.



Kampanyaya ilişkin bir paylaşım da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, Türkiye'nin hakkı ve hakikati her mecrada dile getirmeyi kendine görev edindiğini belirtti.



Türkiye'nin Filistin sorununda adil ve kalıcı bir barış için samimiyetle çalışmaya devam edeceğini ve Filistin halkının yanında durmayı sürdüreceğini söyledi.



Filistin için özgürlük kampanyasına Galatasaray taraftarı da destek verdi.



Galatasaray-Manchester United Şampiyonlar Ligi Grup maçını izleyen taraftarlar statta "FreePalestine" pankartı açtı.