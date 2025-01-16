Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı: 3 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayan hafriyat kamyonu, kavşakta bekleyen 5 araca çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün, E-5 kara yolu Şekere mevkisinde meydana geldi. M.N.A. yönetimindeki hafriyat kamyonu ilerlerken kavşağa yaklaştığı sırada fren sisteminde arıza meydana geldi.
Duramayan kamyon kavşakta bekleyen 5 araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hasar gören araçlarda hafif yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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